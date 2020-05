João Oliveira, presidente do IPO, garante em entrevista que todos os tratamentos têm sido feitos apesar da pandemia

Nestes quase dois meses de confinamento em casa, o mais provável é que, sem dar por isso, tenha passado a fazer mais petiscos entre refeições – e nem sempre dos mais saudáveis. Se lhe juntar todas as tarefas que lhe são pedidas – teletrabalho, domésticas e escola dos miúdos, etc. – é também provável que tenha deixado o exercício físico para segundo plano. Com as consequentes marcas que isso acarreta. Foi por isso que a jornalista Susana Lúcio lhe preparou um dossiê especial sobre como recuperar o bem-estar físico e mental, bem a tempo das férias de verão.Depois de ver no Facebook um clipe de apenas alguns segundos, partilhado pelo jornalista e escritor Luís Osório, de um programa da RTP com 20 anos, a editora executiva Maria Henrique Espada ficou curiosa. Nas breves imagens via-se Catarina Martins, muito jovem, a ameaçar ir assaltar bancos porque a vida de atriz estava difícil. Mas como o "tesourinho" estava em reposição, de madrugada, na RTP2 resolveu ir ver o programa inteiro. Luís Osório lembrava-se que tinha sido no quarto ou quinto episódio, o que facilitou a pesquisa. E foi entre uma conversa de antologia com Lili Caneças, lado a lado com uma freira, num bairro degradado e uma entrevista ao mítico Tarzan Taborda, que surgia a jovem Catarina a desabafar, indignada, sobre as dificuldades da vida. Em termos que talvez a própria líder do BE não aprovasse hoje.Quando se preparava para escrever sobre como a pandemia reteve na Ucrânia dezenas de bebés nascidos de barrigas de aluguer – e que devido à ausência de ligações aéreas não podem juntar-se aos pais –, a subeditora Sara Capelo descobriu que entre eles há alguns filhos de casais de portugueses que recorreram a gestantes da Europa do Leste. Um processo mediado por agências que até facilitam contactos de pessoas que já passaram pelo mesmo e com quem os futuros pais podem tirar dúvidas.A incerteza provocada pela pandemia levou também a um aumento da procura por médiuns, tarólogos e astrólogos – apesar de todos terem cancelado as consultas presenciais. Como alguns deles explicaram à jornalista Sónia Bento, mais do que sobre a saúde, a maioria das pessoas tem perguntas sobre a vida profissional e financeira ou procura orientação para lidar com conflitos familiares. Consultas que custam entre 50 e 150 euros – mas nenhum adivinhou a chegada da pandemia.Boa semana e mantenha-se seguro – a si e aos outros.