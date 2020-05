O repórter Paulo Barriga, à conversa com o gerente da Casa de Campo Herdade do Vau, em Beja

Com as restrições nas praias e os riscos associados ao novo coronavírus, muitos portugueses vão preferir o interior ao rebuliço dos grandes hotéis da costa para as férias. Por isso, mobilizámos a equipa do GPS para lhe mostrarmos 100 sugestões de turismo rural em todo o País – e para todas as bolsas: até €70, €100, €150 e mais de €151. Muitos fazem questão de promover a familiaridade. No Lugar das Letras, em Gouvães do Douro, a repórter Filipa Teixeira ouviu a proprietária, Carla Cardoso, contar-lhe que convidou dois hóspedes a passar com ela a consoada quando percebeu que iam ficar sozinhos. Já a jornalista Catarina Moura, ao chegar à Casa do Campo, em Valado de Frades, ficou intrigada ao ouvir música clássica no jardim. Perguntou se era para criar ambiente mas não: era só o irmão do dono que, com o turismo fechado, ouvia música alta.Enquanto tomava um café numa esplanada, o jornalista Alexandre R. Malhado reparou que o Presidente da República estava na fila para o elétrico 24. Sem avisar ninguém, Marcelo decidira voltar ao palácio de Belém de transporte público. Decisão rápida: "Há espaço para um jornalista nesse elétrico?", perguntou. Marcelo respondeu logo "venha, venha". Foi uma oportunidade para ouvir o Presidente contar historias de "andar à pendura" dos elétricos para não pagar, de quão imprevisíveis podem ser as presidenciais e de querer "viver cada dia como se fosse o último" desde a pandemia.Na edição passada publicámos uma página com uma série de declarações atribuídas a Catarina Martins. Nas imagens, que faziam parte de um episódio do Zapping, programa que passou há 20 anos na RTP 2, partilhadas inicialmente pelo jornalista e escritor Luís Osório, surgia uma jovem muito parecida com a líder do BE a ameaçar ir assaltar bancos porque a vida de atriz estava difícil. Com a garantia do autor do programa e depois de o visionarmos, acreditámos que aquela era realmente a coordenadora do Bloco – fizemos mal. Na verdade, Catarina Martins nunca participou no Zapping. A questão então foi: se não era ela, quem era? Baseando-se na ficha técnica, Catarina Martins e Luís Osório concluíram que se tratava de Marina Albuquerque, o que era impossível uma vez que não há qualquer semelhança entre as duas. Após vários contactos com repórteres e guionistas do programa, chegámos a um nome: Inês Câmara Pestana. A própria viria a confirmar-nos que era ela. Desmentimos a nossa própria notícia na edição online e voltamos a fazê-lo esta semana. Fica aqui a explicação do sucedido – que não apaga, de todo, o nosso erro –, a reposição da verdade e, sobretudo, as sinceras desculpas a Catarina Martins e aos leitores.Boa semana.