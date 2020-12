Pela terceira vez consecutiva, fechamos o ano com uma edição especial sobre como gerir as suas finanças pessoais no ano que está a chegar. Nunca como hoje, nestes dias de incerteza, o tema foi tão importante. E se há algo que o jornalista Bruno Faria Lopes percebeu ao preparar este dossiê foi que há muita falta de informação sobre o tema. O repórter da SÁBADO - um especialista na matéria - assustou-se quando uma gestora de um balcão bancário lhe contou como, no dia seguinte à emissão de uma reportagem televisiva sobre a taxa fixa, teve uma fila de gente a fazer-lhe perguntas alarmadas sobre a prestação do crédito da casa. As pessoas não sabiam que a prestação podia subir bastante no futuro, nem percebiam porquê. Uma (falta de) preparação transversal a todas as classes sociais e graus de instrução. É por isso que acabar com a iliteracia financeira é a única proposta que não mexe diretamente em dinheiro entre as 10 que lhe fazemos para as suas finanças em 2021 - mas pode ser a mais importante de todas.Comentadores, jornalistas, políticos e ativistas sempre foram alvo de comentários de ódio. Mas nunca esses comentários tinham atingido os níveis atuais, sobretudo graças às redes sociais. Da esquerda à direita, a jornalista Margarida Davim foi perceber como várias personalidades vivem diariamente com os insultos ou ameaças. E se muitos recusaram falar para este artigo, quatro (João Miguel Tavares, Henrique Raposo, Susana Peralta e Mamadou Ba) revelaram como lidam com o assunto e até quais os seus insultos prediletos. Susana Peralta conta que até achou "fofinho" quando lhe disseram que tinha "cara de coronavírus". E João Miguel Tavares recorda que um funcionário público lhe disse que ele era afinal uma "bela punheta que se perdeu". Uma revelação surpreendente: dois deles dizem não se sentir odiados, mesmo quando houve ameaças de morte - no caso de Henrique Raposo, depois de ter escrito um livro sobre o Alentejo.Jorge Silva Melo chegou adiantado à entrevista combinada com a subeditora Vanda Marques para poder fumar antes de entrar no Teatro D. Maria II, onde está a ensaiar a próxima peça. O cigarro é um amigo que não deixa. Tanto que a conversa começou na varanda para o encenador poder "pensar e fumar" e só continuou lá dentro por causa da chuva. Mesmo magoado numa perna devido a uma queda, Silva Melo aceitou ser fotografado em vários locais. Pediu apenas para não ficar muito tempo em pé. Não ficou - e os retratos da fotojornalista Raquel Wise ficaram ótimos.Boa semana - e bom ano novo. Cá estaremos para si ao longo de 2021. E com novidades entusiasmantes que lhe vamos revelar em breve. Esperamos que continue connosco.