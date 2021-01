O jornalista Tiago Carrasco com a mãe, a irmã e duas primas de Marisa Matias, na aldeia de Alcouce, a 20 km de Coimbra

O fotojornalista Gonçalo Fonseca, que já publicou imagens na Time, Der Spiegel ou Washington Post, assina na SÁBADO um trabalho sobre a herança tóxica da Força Aérea dos EUA nos Açores

A jornalista Rita Bertrand entrevistou Carlos do Carmo pela primeira vez em 1996, para o jornal A Capital. Até 2000, falaram mais quatro vezes, para diferentes publicações. "Eram sempre longas conversas, na sala do seu 10.º andar na Av. EUA, entre cafezinhos trazidos pela empregada e périplos pelo escritório cheio de recordações da carreira e quadros pintados por amigos, alusivos ao fado. Às vezes aparecia a mulher, Maria Judite, a perguntar se estava tudo bem", lembra.Depois desse período, reencontraram-se casualmente em 2003, na apresentação de Fado Curvo, de Mariza. Charmoso como sempre, comentou que Rita estava "mais bonita do que nunca" e que "irradiava luz". "Ri-me e contei-lhe que estava grávida – de pouco tempo, não se notava. Ele deu-me um abraço e disse: ‘Eu sabia! Não há momento mais belo na vida de uma mulher, e eu noto logo’".Rita Bertrand fez parte da equipa da, juntamente com Raquel Lito e Sónia Bento, que nos últimos dias contactou dezenas de pessoas ligadas a Carlos do Carmo, para poder contar as melhores histórias do fadista, que morreu a 1 de janeiro, com 81 anos.O jornalista Tiago Carrasco combinou com a prima de Marisa Matias, Ana Loureiro, e com a mãe, Irene Matias, entrevistá-las na aldeia onde nasceu a candidata presidencial.Estava uma manhã de chuva em Alcouce (a 20 km de Coimbra) e o GPS não conseguia localizar a Rua de Trás, a morada que Ana Loureiro tinha dado. O repórter e o fotógrafo Sérgio Azenha só conseguiram um ponto com cobertura de rede no cimo de um morro, onde estão as instalações destruídas da Associação Cultural, Desportiva e Recreativa de Alcouce, a que Marisa Matias pertence e onde passou os fins de semana da infância e juventude. Ultrapassados os problemas de GPS, trouxeram de lá muitas histórias de Marisa Matias, que tinha de ir lavar a roupa à fonte e guardava cabras para ajudar os pais.A explosão que destruiu o prédio onde viviam, na Rua de Santa Marta, em Lisboa, tinha acontecido há uma semana quando Nina Fraser e o companheiro, Paulo, aceitaram encontrar-se com a redatora principal Ana Taborda, num alojamento provisório, no bairro da Graça. A ideia era falar sobre o pedido de crowdfunding que fizeram após perderem a casa e foi Nina quem sugeriu: "Quer que lhe conte a história toda?" E foi assim que a conversa voltou ao dia em que, às 7h45, acordaram com pedaços do teto a caírem-lhe em cima.Há cada vez mais pedidos de crowdfunding para pagar despesas essenciais, como a renda da casa, água, luz, gás e alimentação. Embora muitos não tenham querido falar ou dar a cara, pode ficar a conhecer algumas pessoas envolvidas nesta nova luta que surgiu com a pandemia - a da sobrevivência.