Na viagem aos portinhos do Alentejo, as jornalistas Catarina Moura e Marisa Cardoso foram em reportagem numa autocaravana. A viagem durou vários dias e levou-as a conhecer alguns dos locais mais bonitos da costa alentejana. Tão belos que um rapaz com quem se cruzaram lhes pediu para a SÁBADO não fazer capa com fotos do portinho da Lapa de Pombas e da própria praia do Almograve. E porquê? Simplesmente porque tinha medo que os locais se enchessem na semana seguinte. Com ou sem fotos na capa, há algo que sabemos: o que é bom é para ser mostrado. Mesmo com o tempo instável que tem caracterizado o verão, este especial Alentejo merece mesmo ser lido. São 20 páginas com histórias fantásticas de locais e pessoas – até esbarrámos com a família fundadora do Portinho da Azenha do Mar e conseguimos boas memórias de muita gente famosa, como da fadista Cuca Roseta. Aos 23 anos, disse-nos que passou uma semana a dormir numa praia do litoral alentejano. "Natureza pura", realçou-nos. Este ano, já foi lá matar saudades.Na semana em que Mação foi atingida pelo maior incêndio deste ano, o jornalista Alexandre R. Malhado esteve dois dias com o presidente da câmara local, Vasco Estrela. E o homem não parou. Pela manhã, aprovou ofícios e reuniu-se com vereadores, deputados e governantes. À tarde, acompanhou o trabalho dos operacionais no terreno e as andanças do Presidente da República pelo concelho. Em todos estes momentos, o telefone do autarca foi inundado com chamadas e mensagens. Só entre a câmara e o posto de comando em Cardigos, ligaram-lhe dois jornalistas, o deputado Duarte Marques, alguém da Cáritas e até o secretário de Estado da Proteção Civil, José Artur Neves, cujo toque da chamada foi recebido por Vasco Estrela com um longo suspiro de enfado.Estava ventoso no dia em que levámos o novíssimo Mini 60 Years Edition até Santo Antão do Tojal para conhecer o Morris Cooper S de 1964 do colecionador Carlos Madaleno. Tanto que quando o jornalista Markus Almeida entrou no Morris, que estava estacionado no stand Carloures entre um Lotus Europa S2 de 1971 e um Porsche 911 SC Targa de 1985, uma rajada de vento escancarou a porta que ficou a uma unha de amolgar o Porsche.A investigação do repórter Bruno Faria Lopes sobre a carteira de calotes VIP ao Novo Banco (ex-BES) é mais um importante contributo do jornalismo para se perceber uma parte da história contemporânea portuguesa. A análise dos documentos a que tivemos acesso revela novos nomes como o de Luís Filipe Vieira.