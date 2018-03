Destinos para as miniférias da Páscoa

Nas dezenas de contactos com organizadores de celebrações da Páscoa em todo o país, a jornalista Dina Arsénio percebeu que mesmo nas tradições mais seculares há espaço para os novos tempos. Um bom exemplo está em Braga. A procissão de dia 28, quarta-feira, um cortejo bíblico intitulado "Vós Sereis o Meu Povo", tem o nome mais popular de Nossa Senhora "da Burrinha". Este ano, a burrinha chama-se Pombinha e o toque de modernidade é dado por um aspecto muito simples: através do site minhafreguesia.pt pode seguir em tempo real o percurso dela, pois tem instalado um localizador GPS. Siga nas páginas da revista um roteiro com tradições, novidades e tudo o que o poderá ajudar numas miniférias da Páscoa.

Identidade oculta



A jornalista Lucília Galha teve uma surpresa ao realizar o trabalho sobre pessoas submetidas a uma operação radical que apenas um ano depois levam uma vida completamente diferente. É que o caso mais difícil de encontrar foi um dos estatisticamente mais comuns: uma mulher vítima de cancro e sujeita a uma reconstrução mamária. Por outro lado, foi sem surpresa que teve de usar a maior discrição no caso do homem submetido a uma mudança de sexo e que hoje é mulher. Na cidade em que ela hoje vive ninguém sabe de nada, e por isso a conversa e a sessão fotográfica tiveram de ser noutro local, distante, e com outras roupas. Apesar de toda a discrição, sempre que alguém passava perto a entrevistada, por reflexo, baixava a voz.

São cinco histórias positivas para ler – com as fotografias de Alexandre Azevedo.

O aldrabão da SÁBADO

No mundo do cinema e da televisão, os encontros organizados com a imprensa pautam-se sempre por normas estritas – e, geralmente, põem frente a frente jornalistas esgotados por viagens-maratona e actores e realizadores cansados de entrevistas em sucessão e sem paciência para mais uma. O jornalista Markus Almeida viajou para Nova Iorque em "modo-maratona" para um encontro com o realizador de culto Darren Aronofsky, criador de uma nova série para a National Geographic, One Strange Rock.

A jornalista Lucília Galha no momento final do processo de fabrico do Mokambo, a degustação.

De manhã houve uma espécie de conferência de imprensa, um "pergunta&resposta" com moderação de alguém da revista; para a tarde, no mesmo hotel, estavam marcadas as enttrveistas no formato designado na gíria por round table, em que os entrevistados saltitam pelas mesas com jornalistas. Em princípio, Aronofsky não ia participar neste formato, por isso no final do pergunta&resposta Markus puxou-o para um canto para tentar falar um pouco. Já à tarde, percebeu que o realizador iria afinal estar na sessão round table. Aronofsky chegou atrasado, entrou discreto e sentou-se à esquerda do jornalista da SÁBADO.



Olhou para Markus, cumprimentou-o com o "hey" cordial, depois reconheceu nele a pessoa que o tinha arrastado para um canto horas antes. Disse um novo "hey", agora mais enfático, e deu-lhe um soco no ombro com o punho direito. Markus Almeida, que estava lá, viu o olhar de Aronofsky e sentiu a pancada, tem a noção perfeita do que se passou: "Não foi uma palmadinha nas costas ou um "que bom voltar a ver-te. Foi antes um ‘então não tinhas dito que não nos íamos cruzar de tarde, meu grande aldrabão’." Confira a nova aventura de Aronofsky, na linha da sua velha obsessão ambiental.

Neste número pode ler ainda:

Costa apanhado nas escutas

Mais de uma centena de telefonemas entre o antigo secretário de Estado Manuel Pizarro e o primeiro-ministro, António Costa, foram apanhados, por acaso, nas escutas telefónicas associadas ao chamado caso do plasma. Leia o exclusivo dos segredos e fugas de informação do processo O Negativo.

A queda de Feliciano

Uma achega para o caso político das últimas semanas, o de Feliciano Barreiras Duarte. Além de ter um problema com vírgulas, tem dificuldades com os números. Sim, declarou ao Constitucional um milhão de euros sem o ter…

O batalhão suspeito do Rio

O 41º Batalhão da Polícia Militar do Rio de Janeiro tem um historial negro e um rasto de vítimas: 567. Será que a vereadora Marielle Franco, cuja morte comoveu o Brasil, tiver sido a 568ª.

Mokambo do princípio ao fim

É longa e complexa a cadeia de fabrico do Mokambo, que representa quase um terço do total das bebidas de cereais consumidas em Portugal. A jornalista Lucília Galha acompanhou um lote do princípio ao fim e acabou a degustá-lo. Conheça os segredos do processo.

Na revista GPS, veja porque é que o lanche é o novo rei das refeições, e onde experimentar os melhores em Lisboa e no Porto. É um roteiro com 11 sugestões para todos os gostos. Também pode ler uma entrevista com Chris Geddes, teclista e fundador da banda Belle&Sebastian e conferir as estreias da semana no cinema, incluindo Maria Madalena, com Rooney Mara como protagonista.

Além disso, não esqueça: totalmente grátis, com a SÁBADO, chega-lhe mais um livro da colecção Time, este dedicado ao Século da Ciência, com as mais importantes descobertas do século passado.



Veja o sumário da edição nº725 do dia 22 de Março de 2018:



Entrevista

Carlos Pimenta: O economista defende o fim dos paraísos fiscais



Destaque

Viagens: Passeios para aproveitar as férias da Páscoa



Portugal

Justiça: Escutas acidentais a Costa no caso Octapharma

Fogos: Perito aponta pouca formação dos bombeiros

PSD: Ascensão e queda de Feliciano Barreiras Duarte



Mundo

Brasil: Marielle e as outras vítimas do batalhão da morte



Dinheiro

Reportagem: Todos os passos para fazer um frasco de Mokambo



Segurança

Justiça: Chineses presos por burla milionária



Sociedade

Reportagem: Um ano depois de uma grande cirurgia

Ambiente: Designer transforma pastilhas elásticas em copos

Duarte Elvas: O português que faz os genéricos da Marvel

Índia: O iogue milionário que anda descalço



Família

Relações: Com estes questionários vai encontrar o amor?



Social

Livro: As histórias das jóias Bulgari e dos clientes famosos



Desporto

Entrevista Hassan: o Sp. Braga, Manuel José e a ida ao Mundial



Artes

Cinema: As obsessões de Darren Aronofsky