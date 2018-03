A revolução genética

O jornalista Tiago Carrasco já cobriu conflitos, percorreu continentes, entrevistou futebolistas ricos e refugiados sem nada, mas para escrever o trabalho de capa desta semana, sobre genética, teve de estudar (livros, documentários, artigos, entrevistas) para se sentir capas de escrever para leigos – como ele. "Pensei várias vezes que não seria capaz de escrever o texto", confessa. Tudo mudou quando viu um apelido "português" (Almeida) num artigo da Science que lhe fora recomendado pelo investigador Luís Pereira de Almeida. Chegou à fala com com os Almeida, uns pais cubano-americanos de origem ibérica, e numa segunda-feira à noite estava a entrevista-los por Skype quando de repente Matteo, um miúdo de três anos começou a correr pela sala. Era ele, Matteo, o motivo da conversa. Nem sequer devia estar vivo – e ali estava ele a correr pela sala. Não é um milagre: é uma revolução incrível proporcionada pela genética, como muitas que pode ler no trabalho de capa, e que nos faz acreditar que não há impossíveis. Ou, como diz a investigadora Maria do Carmo Fonseca, "no limite estamos a caminhar para a imortalidade".

As águias não gostam de fotografias





A jornalista, o tratador e uma águia incomodada pela presença do fotógrafo Foto: Alexandre Azevedo

Maria Espírito Santo ouviu Hugo Sousa, o tratador que está com as águias do novo porto de Lisboa, explicar-lhe detalhadamente que estas aves não atacam com os bicos – "os bicos servem só para comer", "quando atacam as presas é com as garras". Só que, poucos minutos passados, e inesperadamente, a águia que tinha no braço deu-lhe uma bicada no lábio. Era uma fêmea e, explicou, as fêmeas são mais difíceis de treinar. Também foi visível que a ave estava bem incomodada com a câmara do fotógrafo Alexandre Azevedo. É que, sempre que ele se aproximava o tratador sofria: a águia apertava mais as garras no braço dele.



As dúvidas do guru

O especialista em Inteligência Emocional Daniel Goleman já esteve em Lisboa duas vezes – a correr. Agora foi ao Porto, também numa visita fugaz, para uma conferência. Ficou cada vez mais convencido a voltar com tempo, com a mulher, para passear. A nossa colaboradora Beatriz Silva Pinto entrevistou-o e não resistiu a perguntar-lhe se também ele se tinha tornado "mais emocionalmente inteligente". O guru de 72 anos foi surpreendente – e enigmático: "É difícil dizer. Tu escreves acerca daquilo que tens de aprender." Leia a entrevista.

Mistérios do sexo

Na visita ao laboratório do sexo no Porto, que funciona há dez anos, a jornalista Lucília Galha ficou a saber que, embora não seja suposto os participantes tocarem-se durante as sessões, isso já terá acontecido – e mais do que uma vez. Isso nunca foi monitorizado, mas a verdade que os índices das "medidas genitais" começavam a disparar de forma anormal para quem só estava a ver um filme com conteúdo explícito. Um mistério por resolver.



Uma guerra e uma saga de família

Filipe Ribeiro de Meneses escreveu o livro De Lisboa a La Lys, sobre a batalha onde há cem anos o seu avô foi preso e acabou num campo de concentração alemão. Entrevista com ele e com o pai.

Tudo o que disse Cunha Ribeiro

Em exclusivo, revelamos o que disse o ex-director da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, Cunha Ribeiro, sobre as suas relações suspeitas com a Octapharma e o seu director Lalanda e Castro.

Beneficiar com os juros baixos

Há cada vez mais pessoas com pressa de amortizar o crédito da casa. Na verdade, os juros baixos não são eternos e são poucas as situações em que este caminho mais rápido não é o melhor. Veja se é o seu caso, num trabalho de Bruno Faria Lopes.

Abdesselam, inocente ou culpado?

O marroquino preso há um ano em Monsanto continua a jurar inocência, mas o Ministério Público acusou-o de recrutar três compatriotas para o grupo Estado Islâmico e de financiar actividades terroristas. Todos os pormenores da acusação.





Mariele e Lucas: mães, rapazes e valores feministas

Filhos feministas

António e Ana, Lucas e Mariele. Retratos de filhos adolescentes e de mães que o tentam educar para a igualdade de género. Como é que isso se faz?

A nova aventura de Spielberg

O realizador mais famoso do mundo percebeu que o livro de Ernest Cline estava feito para ser adaptado ao cinema. O resultado estreia esta semana. Ready Player One: Jogador 1 é um divertimento

É domingo de Páscoa? Então é dia de cabrito

Se está a pensar fazer num restaurante o almoço de Páscoa, não perca as nossas sugestões com os melhores locais, de Norte a Sul, para comer o tradicional cabrito, como manda a tradição.





Veja o sumário da edição nº726 do dia 28 de Março de 2018:





Entrevista

Daniel Goleman: As ideias do "pai da inteligência emocional"

Destaque

Genética: Os mais recentes avanços e as aplicações práticas

Portugal

Ribeiro Menezes: Batalha de La Lys faz 100 anos: as memórias do avô

Interrogatório: O homem que deu milhões a ganhar à Octapharma

Mundo

Memória: As últimas horas de Martin Luther King

Dinheiro

Habitação: As vantagens de acelerar o pagamento do crédito

Segurança

Terrorismo: Marroquino recrutava para o Estado Islâmico

Sociedade

Cidade Aves de rapina: a nova arma para combater pragas

Tecnologia: A app que o afasta do telemóvel

Ciência: Laboratório do sexo funciona no Porto há 10 anos

Tendência: Clube em Nova Iorque onde pode ir dormir a sesta

Família

Crianças: Como se ensina a ser feminista?

Social

Marrocos. Divórcio: a princesa Lalla deixou a família real

Desporto

Futebol. Jonas, Bas Dost: jogadores que ganham sozinhos

Artes

Spielberg. Jogador 1: os videojogos e o culto dos anos