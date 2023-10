18:00

Da guerra à Santa Casa

Com o ataque do Hamas a Israel e o escalar do conflito no Médio Oriente, traçamos-lhe um especial sobre o tema. E ainda: como os irmãos de crianças com cancro são “afastados”; reportagem com a nova provedora da Santa Casa, a ex-ministra Ana Jorge; uma entrevista que revela a importância da meditação.