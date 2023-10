Das boas e más memórias

Piedade Dinis deixou o almoço a fazer no fogão e a chave na ignição do carro: "Peguei em cinco contos para mim e para o meu marido. Ficou a casa, ficou o dinheiro. O meu carro também, era um Saab 99, um carro sueco. Trouxe os meus filhos e, nesse momento, isso era tudo o que me importava, era chegarmos juntos, ficarmos a salvo." Gisela, 8 anos, nem sapatos tinha. "Algures na fuga, os sapatos que trazia de Angola, a terra onde nascera e a única que até então conhecera, haviam-se perdido, ninguém sabia como." As fugas de Angola e Moçambique, quase sempre à pressa, são uma das etapas relatadas no novo livro de Marta Martins Silva: Retornados – E a vida nunca mais foi a mesma. Mas há mais: as idas para África, a vida lá e a nova vida em Portugal. Alguns desses casos são retratados no tema de capa desta semana – e foram fotografados especialmente para a SÁBADO.