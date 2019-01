Curiosidade e persistência

Esta semana contamos-lhe como Luís Montenegro foi constituído arguido por falsificação, revelamos um pouco da vida dos filhos de D. Duarte e começamos a publicar o melhor jornalismo de viagens do mundo

Assim que Luís Montenegro assumiu a intenção de se candidatar à presidência do PSD, o subdirector Carlos Rodrigues Lima recordou-se imediatamente das notícias que davam conta da constituição de arguido do antigo líder parlamentar do PSD num inquérito relacionado com os convites para assistir aos jogos de futebol do Euro 2016. A pergunta imediata foi: o que tinha acontecido ao processo, que incluía ainda os social-democratas Hugo Soares e Luís Campos Ferreira? A resposta surpreendeu-o e vai surpreendê-lo a si: além de terem sido constituídos arguidos por recebimento indevido, os três foram indiciados pelo crime de falsificação. Motivo: mais do que terem aceitado convites para ir ver o futebol, os três terão falsificado as datas dos cheques usados para pagar essas viagens à agência Cosmos. Dados que estavam disponíveis nos pedidos de levantamento de imunidade parlamentar feitos à Assembleia da República mas que ficaram "esquecidos" desde junho de 2018. São factos relevantes no momento atual da vida do PSD, para ler na abertura da secção Portugal, a partir da página 46.



Uma família reservada

Para assinar a reportagem que abre a secção de Sociedade, a jornalista Sónia Bento conseguiu, após muitos meses de tentativas, levantar um pouco o véu sobre a discreta vida dos filhos de D. Duarte de Bragança e ainda juntá-los com o pai para uma sessão fotográfica exclusiva. Ao chegar à casa da família, no Chiado, a equipa da SÁBADO tocou a uma campainha e perguntou pela Dª Isabel. A senhora que abriu a porta respondeu, surpreendida com a visita, que a "Dª Isabel estava a ver a novela". Afinal tocaram à campainha errada - os Duques vivem no apartamento em frente. D. Isabel acabou por não estar na sessão fotográfica, que durou uma hora e terminou porque Afonso, Maria Francisca e Dinis tinham de estudar.

Ainda na secção de Sociedade, o jornalista Marco Alves deparou-se com muitas dificuldades para escrever o artigo sobre a rede de escolas João de Deus e a gestão de António Ponces de Carvalho. Houve uma fonte que ligou para a redação para confirmar se o repórter trabalhava mesmo na SÁBADO e outra que, por segurança, só aceitou falar por WhatsApp. Para ler nas páginas 70 e 80, respetivamente.



O melhor jornalismo do mundo

Sempre a pensar em si, a partir desta semana a SÁBADO passa a contar com o melhor jornalismo de viagens do mundo, com o selo de qualidade do The New York Times. No GPS, aos melhores destinos, vamos juntar regularmente dicas de viagens, reportagens surpreendentes e programas para estadias curtas em locais inesperados. Começamos com 36 horas em Bogotá, capital da Colômbia. Antes de pôr de lado essa hipótese, vá até à página 122, leia e verá que vale a pena.

Boa semana.