Soares, Nabeiro e uma distinção

Mário Soares morreu a 7 de Janeiro de 2017. Dois anos depois, fomos ver como está a situação da herança do ex-Presidente da República e dono do Colégio Moderno. Contamos-lhe ainda a saga da família Nabeiro, que do império dos cafés passou para os vinhos e os azeites

Dois anos após a morte de Mário Soares, a família tem mantido discrição sobre a herança deixada pelo ex-Presidente da República. Mas a editora Maria Henrique Espada andou, no último mês, a recolher informações sobre o caso: viu a habilitação de herdeiros, consultou as cadernetas prediais das propriedades deixadas por Mário Soares e avaliou a atual estrutura acionista do Colégio Moderno, o ativo mais valioso da família. Há muitas incógnitas, a Fundação Soares remeteu-se ao silêncio, mas uma coisa é certa: não é uma pequena herança. O valor fica acima da barreira dos 20 milhões de euros. Para ler nas páginas 32 a 40.



O império dos cafés - e vinhos e...

A família Nabeiro teve um início de 2019 complicado, devido à morte do cavaleiro Joaquim Bastinhas, que era casado com Helena, filha do comendador Rui Nabeiro, dono do império dos Cafés Delta e da Adega Mayor. Com a família a viver um período de luto, não foi fácil à jornalista Juliana Nogueira Santos obter informações. Apesar das dificuldades, contamos-lhe a saga da família (nas páginas 60 a 64). O Grupo Nabeiro atua agora em setores como o azeite, o vinho e a venda de automóveis, mas o café continua a ser a paixão do comendador. A seu lado tem os filhos e os netos, aliados no negócio. Mas Rui Nabeiro, agora com 87 anos, não pretende deixar a gestão do seu grupo tão cedo.



Conferência em modo show

A jornalista Sara Capelo esteve em Taiwan, a convite do Centro Cultural e Económico de Taipé. A visita, com outros 16 jornalistas de todo o mundo, incluía a participação numa conferência sobre tecnologia, na qual foi assinado um protocolo para que o país se tornasse um polo onde start-ups internacionais pudessem trabalhar. Até aqui, tudo normal. Mas, a jornalista da SÁBADO ficou espantada quando viu uma apresentadora, de vestido de gala vermelho, a anunciar (como na TV apresentam os concorrentes nos concursos de talentos) os nomes dos signatários do protocolo, ao som de música festiva. O objetivo? Expor internacionalmente a capacidade de Taiwan para fazer ligações com outros países, apesar do boicote da China. Para ler nas páginas 54 a 57.



SÁBADO é Cinco Estrelas

Com o objetivo de ajudar os consumidores a identificarem o que de melhor existe no mercado, o Prémio Cinco Estrelas foi criado há cinco anos, tendo na altura sido avaliadas 132 marcas. Na edição de 2019, submeteram-se a exame 774 marcas - e 116 foram distinguidas, em áreas como alimentação, tecnologia, automóveis, banca, cultura e lazer, comércio, energia ou comunicação social. A SÁBADO ganhou o prémio de melhor revista de grande informação, destacando-se em itens como notoriedade espontânea, diversidade, confiança, satisfação e inovação - atingiu 7,93 pontos, numa escala de 0 a 10. A todos os consumidores que votaram em nós - e em especial a todos os leitores da SÁBADO - o nosso obrigado pela preferência.