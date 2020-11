O jornalista André Santos entrevistou o escritor Santiago Posteguillo

O editor executivo durante a entrevista à campeã nacional de surf, Teresa Bonvalot

O arquivo de correspondência particular de António Oliveira Salazar, depositado na Torre do Tombo, é composto por centenas de pastas e milhares de documentos, cartas, telegramas, cartões e fotografias. Se a pesquisa já era demorada em condições normais, as limitações impostas pela pandemia dificultaram ainda mais o trabalho do jornalista Marco Alves para o tema de capa desta edição: o que escreviam e pediam os portugueses de todo o País a Oliveira Salazar. Para agilizar a pesquisa, o repórter optou por fotografar as missivas e analisá-las ao detalhe mais tarde – o que resultou num arquivo gigante com um total de 8.751 imagens onde constam os pedidos de favores e cunhas feitos ao ditador ao longo de muitos anos.Desde março que o número de testes à Covid-19 feitos em Portugal não para de subir. E há muitas pessoas que, pelas funções que ocupam, são obrigadas a fazê-lo regularmente. É o caso do deputado do PS, Carlos Pereira, que todas as semanas vai a casa, na Madeira, e é por isso obrigado a fazer o teste cada vez que viaja. Até agora, já vai em 29, feitos sempre no mesmo local e com a mesma enfermeira, a senhora Manuela.Para aproveitar a luz de fim de tarde, a campeã nacional de surf, Teresa Bonvalot, esteve 40 minutos a ser fotografada pelo subeditor Alexandre Azevedo num lajedo da praia de Carcavelos, cheio de poças devido à maré vazia. Embora com algum cuidado para não escorregar nas rochas molhadas, a surfista estava mais preocupada em não deixar cair a prancha, que se podia estragar. Já o fotojornalista da SÁBADO, enquanto procurava um melhor ângulo, acabou por meter os pés numa poça – mas valeu a pena, porque estão fantásticos os retratos da entrevista à surfista, que em miúda também experimentou o futebol, feita pelo editor executivo Carlos Torres.Como já terá reparado, esta semana, a sua SÁBADO chegou às bancas um dia mais cedo. Esta antecipação – que obrigou a um esforço acrescido da redação – foi decidida no seguimento das restrições à circulação durante o fim de semana impostas pelo governo, de forma a dar aos leitores mais um dia para comprar a sua revista preferida. Esta antecipação ocorrerá também na próxima edição e durante o tempo em que durarem as medidas restritivas de circulação.A si, que mesmo nestes tempos difíceis se mantém connosco – no papel e no digital –, deixo-lhe o nosso sincero agradecimento. A sua fidelidade é mais importante do que nunca. Obrigado!Boa semana – e proteja-se, a si e aos outros.