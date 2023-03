Cerco a Isabel dos Santos

Para escrever o artigo sobre Isabel dos Santos e as investigações que decorrem em Portugal, Angola e nos Países Baixos, o diretor-adjunto António José Vilela passou vários meses a recolher dezenas de acórdãos do Tribunal da Relação de Lisboa, os recursos da defesa da empresária e das suas empresas e colaboradores, além de contestações do Ministério Público. São muitos milhares de páginas que incluem relatórios das investigações cíveis holandesas aos negócios da empresária angolana que está refugiada no Dubai. O cerco da justiça à filha do antigo Presidente José Eduardo dos Santos é contado num dossiê de 20 páginas.