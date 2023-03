Há 52 minutos

A importância de dormir bem

O sono é fundamental para melhorar todas as funções do corpo – e a jornalista Lucília Galha, como tinha os filhos doentes, a tossir toda a noite, viveu essa experiência. Outros destaques da edição: é preciso acabar com as palmadas nas crianças; a nova mania de alterar “palavras proibidas” nos livros; e a história da Rainha da Net