A nova vida de Passos Coelho

Passos Coelho está dedicado à família e à sua atividade como professor universitário, mas os amigos e conhecidos que falaram à SÁBADO da sua vida acabaram a discutir o seu eventual futuro... político. Nesta edição, destaque ainda para as entrevistas com a escritora Rita Ferro e o filósofo Kieran Setiya e as histórias do futebolista Pepe, que faz 40 anos.

Pedro Passos Coelho pode parecer afastado, mas respira política. O ex-primeiro-ministro lê tudo, preocupa-se com o que se vai passando no País e almoça com gente que quer falar com ele sobre... política. A editora executiva Maria Henrique Espada falou com muitos dos amigos e conhecidos do ex-líder do PSD para reconstituir a sua vida como professor universitário e dedicado à família. Mas parte das conversas acabavam num eventual futuro político de Passos, embora aqueles que o conhecem bem atestem que está "muito confortável" com o seu presente. Já ele preferiu não falar, talvez por ter consciência de que tudo o que faz publicamente alimenta o mito e aumenta a especulação.