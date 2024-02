Uma família influente

Entrar no escritório de André Theotónio Pereira é regressar ao passado de uma família que se fez importante sobretudo durante o Estado Novo. Naquele espaço, arrendado pela primeira vez pelo seu bisavô, os quadros convivem com latas antigas de azeite, garrafas de vinho que chegavam a ser vendidas na Austrália e imagens de Salazar. "Eu não vendo aquilo que herdei, só o que comprei, e os Salazares que vê aqui herdei-os quase todos, com excepção desse busto", diz, apontando a peça. Nas duas ocasiões que esteve com a redatora principal Ana Taborda – para contar histórias de uma família que inclui um arquiteto quatro vezes preso pela PIDE – André não deixou de fazer piadas sobre o antigo regime. Quando uma das pastas que abriu foi parar ao chão, atirou: "Já caiu o Estado Novo". No tema de capa desta semana, pode conhecer alguns episódios relevantes de uma família que se fez burguesa e influente – mais do que rica – ao longo de nove gerações.