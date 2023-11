A vida de D. Maria II

D. Maria II foi a última “Rainha reinante”. Subiu ao trono aos 7 anos, ainda no Brasil, e teve uma vida fascinante, tendo morrido em 1853, no seu 11º parto. E mais: a geração sanduíche, com filhos menores e pais idosos; e uma entrevista com a multifacetada Ana Rocha de Sousa.

Apesar de D. Maria II só ter vivido no Palácio da Ajuda duas semanas, foi lá a boda do seu casamento com D. Fernando II. Na sala do trono, estão dois grandes quadros, um dela e outro do marido. Terá sido num daqueles tronos que se sentou a última chefe de Estado portuguesa, como explicou José Alberto Ribeiro, diretor do palácio. A editora Vanda Marques foi saber mais sobre a vida fascinante desta Rainha, que subiu ao trono aos 7 anos, ainda no Brasil - e para isso falou com 10 especialistas, entre historiadores e investigadores. D. Maria II acabou por ser pouco estudada no século XX, já que a Salazar não interessavam liberais que defendiam a liberdade de imprensa, o ensino público e a cultura nas ruas. A Rainha morreu há 170 anos, no seu 11º parto.