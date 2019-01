A força da mudança

Mais de 40 anos depois, os retornados e os seus filhos estão diluídos na sociedade portuguesa, entre o sucesso da integração e o silêncio geral que a rodeia – mas na época foram uma força que acelerou de forma decisiva as mudanças do Portugal democrático

Com a descolonização, Portugal recebeu quase meio milhão de retornados – um número que equivalia a 4,8% da população da época. No entanto, em algumas regiões do País, aqueles que regressaram de África chegaram a representar cerca de 20% da população local. Ou seja, o seu impacto potencial de transformação dessas localidades foi muito superior ao que ocorreu nas grandes cidades. Mais de 40 anos depois, os retornados e os seus filhos estão diluídos na sociedade portuguesa, entre o sucesso da integração e o silêncio geral que a rodeia – e a perceção das mudanças provocadas pelo seu regresso está esbatida. Foi o que percebeu o jornalista Bruno Faria Lopes ao preparar o tema de capa desta edição.



Com a indicação de que dezenas de retornados das ex-colónias tinham regressado a Vale da Mula, uma pequena freguesia do concelho de Almeida, de onde tinham saído nos anos 50, o repórter contactou a autarquia para tentar localizar algumas destas pessoas. A funcionária que o ajudou a chegar ao contacto com o presidente da junta não escondeu o ceticismo e a surpresa com o motivo da conversa: "África? Em Vale da Mula?", duvidou. Não conhecia tal coisa. Mas, minutos depois, quando o jornalista começou por explicar ao autarca de Vale da Mula que estava a fazer um trabalho sobre o impacto dos retornados, este nem o deixou terminar. "Sim, é o caso do meu pai, da minha mãe, dos meus tios…" Em Vale da Mula, como no resto do País, os retornados foram uma força que acelerou as mudanças do Portugal democrático.



A mulher dos quatro ofícios

O que têm em comum os programas Gente que Não Sabe Estar, na TVI, o debate Irritações, na SIC Radical, O Programa da Cristina, na SIC e, em breve, as manhãs da rádio da Renascença? Joana Marques, a humorista de 33 anos que até há pouco tempo animava as manhãs da Antena 3. Ao mesmo tempo que se divide entre Lisboa, Carnaxide, Queluz de Baixo e a Buraca, Joana Marques ainda arranja tempo para ir ao supermercado, cuidar do filho de dois anos e também prepara os espetáculos que faz para empresas – uma espécie de Altos & Baixos, que passou no Canal Q – com o marido, Daniel Leitão –, o único dos dois que, diz, tem um "trabalho digno" de analista financeiro. No meio de toda esta azáfama, ainda arranjou forma de passar quatro dias a falar ao telefone com a subeditora Vanda Marques, a quem confessou na rubrica Ao Telefone que umas férias de sonho seriam ficar uma semana a ver televisão.



A SÁBADO investiga

Na semana passada abrimos um canal de comunicação para onde os leitores podem enviar denúncias que julguem merecer ser investigadas e alvo de tratamento jornalístico. O feedback que tivemos foi positivo mas queremos mais. Fale connosco através de investigacao@sabado.cofina.pt.