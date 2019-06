A repórter fotográfica Marisa Cardoso não queria entrar na casinha onde Joaquim Neves trata do mel, porque havia muitas abelhas. Ele reagiu: “Venha que elas não fazem mal, só picam”

Dinis Delgado é o “Eu Futebol Clube”. O presidente do Sintra Football já foi jogador, treinador, roupeiro, motorista e cozinheiro. Em 12 anos levou o clube dos campeonatos do INATEL à III Divisão nacional

Capa n.º 788

Joaquim Neves estava entusiasmado a mostrar as suas 200 colmeias à repórter fotográfica Marisa Cardoso: o problema foi quando se dirigiram à pequena casa onde ele tira o mel dos favos. Como havia lá muitas abelhas, ela ficou à porta. O apicultor virou-se para trás e chamou-a: "Venha, que as abelhas não fazem mal, só picam." Apesar dos receios, escapou sem picadas.Mais à frente, no cais palafítico da Carrasqueira, Marisa e a repórter Maria Espírito Santo encontraram o casal de pescadores Joaquim Bravo e Helena Bacalhau. Nesse dia a pesca não correu bem, mas a boa disposição manteve-se nas conversas. Quando chegou a hora da fotografia, deixaram escapar: "A nossa casinha está sempre a aparecer na Internet." Por ser a mais colorida, acaba invariavelmente no Instagram ou no Facebook dos turistas que passeiam na zona.Numa altura em que quase não há carros nas estradas nem pessoas nas praias e em que a vista para os arrozais é mais desafogada, fomos descobrir a Comporta autêntica. Não a que aparece nas capas de revistas de todo o mundo por ter sido eleita por figuras como a cantora Madonna, a tenista Maria Sharapova, os designers Philippe Starck e Christian Louboutin ou a duquesa Diana de Cadaval. Esta é antes a Comporta do mel de rosmaninho do Joaquim, do frango assado do Gervásio, do arroz de marisco da Sílvia e das amêijoas do Ismael.Quando falamos de cancro, o foco está quase sempre na dificuldade dos tratamentos, da quimioterapia às fórmulas revolucionárias que permitem vencer a doença. Mas, e depois de se ganhar a batalha, será que a vida volta ao normal? Foi isso que a subeditora Vanda Marques foi perceber, durante mais de uma hora de conversa com a psiquiatra do IPO, Lúcia Monteiro. A questão é que nem sempre tudo corre bem: muitos doentes têm depressões um ano após o diagnóstico; há casos de mulheres de 50 anos que deixam de conseguir fazer várias tarefas. Outra consequência de que não se fala é do impacto na vida sexual.Depois das declarações do secretário de Estado da Mobilidade, José Mendes, que numa entrevista ao Jornal de Negócios desvalorizou o caos nos transportes da Grande Lisboa, dizendo, por exemplo, que "as pessoas vão apertadas nos metros em todo o mundo", o repórter Miguel Baltazar foi documentar essas situações. Na estação do Pragal, enquanto esperava pelo comboio da Ponte 25 de Abril, tentaram proibi-lo de fotografar – mas ele continuou a fazê-lo, só que de forma mais discreta. Já no interior de uma carruagem sobrelotada, ouviu a revisora avisar os passageiros: "Com os passes mais baratos, não se admirem se tiverem de ir em pé ou sentados nos degraus." Vejas as fotos e recorde as frases polémicas.