Mais crónicas de António José Vilela

Uma cidade flutuante 29-05-2019 São 20 sugestões de cruzeiros para solteiros, namorados, casais com crianças e reformados. Os pacotes de viagens podem incluir até bilhetes de avião e depois é só relaxar.

A melhor zona para viver 22-05-2019 Às vezes, conseguimos uma ótima casa, mas depois a zona não é a ideal. Para evitar isso, traçamos-lhe aqui o mapa das melhores ruas para viver em Lisboa e Porto. A análise incidiu sobre variáveis como acessos, comércio, estacionamento ou proximidade de escolas

Três conversas reveladoras 15-05-2019 Numa mesma edição contamos as histórias de um revolucionário, ouvimos as indiscrições de um ex-diretor de jornal e as confissões de uma apresentadora de televisão mais ressentida com o colapso do BES do que com o afastamento dos ecrãs.

O passado e o futuro que é. . . hoje 08-05-2019 A grande lição é que são sempre os leitores a traçar o destino final de todos os órgãos de informação e não há nenhum media que sobreviva sem uma equipa de profissionais com qualidade e abnegação. Um grupo que vai dos redatores aos repórteres fotográficos, dos gráficos aos infográficos, dos revisores aos colaboradores

Dietas e burocracias 29-04-2019 Entre as 40 dietas à disposição, escolhemos sete para o ajudar a chegar ao verão em forma - sim, é possível perder mais de 10 kg nos próximos dois meses. Mas há outros assuntos relevantes: a burocracia da Segurança Social, o desemprego e até um império das sex shops.

Ricos e pobres 23-04-2019 Esta é uma edição feita de contrastes. Na reportagem de capa contamos como foi o regresso a Portugal das grandes famílias. Depois mostramos a realidade dos milhares que vivem nos bairros mais pobres do País – aqueles que não aparecem nas campanhas de turismo

A crise e o jogo (pouco) bonito 16-04-2019 Nos últimos três meses recebemos dezenas de denúncias de cidadãos preocupados com o rumo do País. Muitas não se comprovaram. Algumas já deram origem a notícias. Várias continuam a ser investigadas

Vegetais vs. carne 10-04-2019 É o debate do momento: a carne ainda é necessária à alimentação? Ou será que esse hábito, com 2,5 milhões de anos, está em vias de extinção? Veja as respostas e perceba como os vegetarianos têm aumentado. E descubra quem foram os mortos do 25 de Abril e que doces da Páscoa sugerem oito pasteleiros

Aproveitar o Alentejo 03-04-2019 Para aproveitar as férias da Páscoa, apresentamos-lhe os roteiros ideais para (re)descobrir o Alentejo, de banhos romanos a visitas a cromeleques. E ainda: as pessoas que vão viver para talhos, lojas ou cafés – depois de remodelados, claro

Problemas e cumplicidade 27-03-2019 Descobrimos o que tem estado a atrasar a investigação ao Banco Espírito Santo, ouvimos as vítimas do ciclone Idai, em Moçambique, para reconstituir a tragédia e entrevistámos o escritor António Lobo Antunes

Passeios por Espanha 20-03-2019 Ficam a poucas horas de Lisboa e do Porto, mas já do outro lado da fronteira. São sugestões para ir (re)ver a Espanha raiana que interessa, da Corunha a León, de Sevilha a Cádis. Juntámos ainda as novas bandas do rock português em Barcelos e fomos ver se o fax passou à História

A realidade e a ficção 13-03-2019 Esta semana mostramos-lhe duas duras realidades: a dos que vivem condicionados por inúmeras alergias e a dos que sofrem com os abusos cometidos por Michael Jackson. No campo da ficção revelamos também como decorrem as gravações da primeira novela da CMTV, Alguém Perdeu

O regresso do luxo 06-03-2019 Quem são os portugueses que compram as principais marcas de luxo mundial, de Louis Vuitton a Gucci, Prada, Patek Philippe, Ferrari e Porsche? Se respondeu futebolistas ou figuras da TV, acertou. Mas há mais

Um olhar mais global 27-02-2019 A SÁBADO inaugura esta semana uma nova aposta: longos trabalhos de investigação, publicados em capítulos, com o objetivo de dar ao leitor uma perspetiva ampla de um caso, dos seus intervenientes e das respetivas ligações. O primeiro é A teia do banco Banif

Casas baratas perto do centro 20-02-2019 Um T2 em Campolide, apenas a cinco minutos do Marquês de Pombal, no centro de Lisboa, por 180 mil euros? Sim, é possível, assim como um T2 pelo mesmo preço em Cedofeita, perto da Rua da Boavista, no Porto. Apesar do boom imobiliário, ainda há bons negócios