Sábado – Pense por si

Carlos Torres
Carlos Torres Editor Executivo
09 de setembro de 2025 às 23:00

Saiba como travar o cansaço

Considerada já uma "epidemia", o cansaço é um tema sério e que afeta milhões de pessoas na sua vida pessoal e profissional. Acompanhamos Seguro nas suas férias e tentámos perceber o que vai acontecer nos recreios sem telemóveis.

Para fazer o tema de capa desta edição, a jornalista Lucília Galha começou por fazer um pedido num grupo de Facebook à procura de casos. Recebeu 51 respostas, o que dá para perceber, tal como garantem os especialistas, que o cansaço é das queixas mais recorrentes. Uma médica notou mesmo que em 95% das consultas ouve esta queixa. A certa altura, o pedido que a jornalista fez no Facebook até motivou quase uma rede de ajuda e troca de dicas entre as mulheres que responderam, com umas a darem conselhos às outras. Uma nota: estas não são histórias fora do comum, acontecem a toda a gente e, ao contrário do que se pensa, não é para aguentar – tem de se procurar ajuda.

Saiba como travar o cansaço