Vídeo mostra momento em que montanha-russa descarrila no México

Momento del accidente en la Feria Chapultepec pic.twitter.com/XMR7yenMLG — Criterio Hidalgo (@CriterioHidalgo) September 29, 2019

Duas pessoas morreram e cinco ficaram feridas este sábado num acidente com uma montanha-russa num parque de diversões da Cidade do México , segundo avança a Globo.De acordo com a agência Reuters, as vítimas caíram de um dos vagões que se soltou. O veículo descarrilou e chocou com a estrutura da própria montanha-russa.As vítimas que sofreram ferimentos foram transportadas para o hospital e as identidades das vítimas mortais ainda não foram conhecidas. As causas do acidente também ainda são desconhecidas.Seis outras pessoas tiveram de ser assistidas no local.As condições do parque de diversões, que teve de ser evacuado, vão ser avaliadas.