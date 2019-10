Urso ataca tratador durante espectáculo de circo na Rússia

A polícia russa abriu uma investigação criminal depois de um urso de circo atacar e ferir o seu tratador durante uma apresentação no norte da Rússia. O vídeo do ataque tornou-se viral nas redes sociais e mostra o urso a empurrar um carrinho de mão enquanto caminhava sobre as patas traseiras. Segundos depois, morde o tratador e força-o a ir para o chão. Outro tratador corre em auxilio e dá vários pontapés no animal.

Como não havia barreiras entre o palco e as bancadas, as imagens do incidente mostram as pessoas nas primeiras filas a tentar-se afastar com crianças pequenas. O site de notícia russo gazeta.ru citou uma testemunha dizendo que depois o urso foi para a zona da multidão e que o pararam com um choque elétrico.



A agência de notícias Interfax afirma que comité de investigação da Rússia abriu um inquérito criminal sob a acusação do circo fornecer serviços inseguros. O tratador atacado, Ruslan Solodyuk, disse ao site que o animal tem 16 anos de idade, estava a fazer os últimos espetáculos e que no momento do ataque estava com dores.



As imagens que se seguem podem ferir a sensibilidade dos espectadores



Watch: Bear attacks trainer at Russian circus show (caution, potentially upsetting scenes)

Apesar do crescente protesto dos ativistas dos direitos animais, os ursos em cativeiro e outros grandes mamíferos ainda são frequentes nos circos de vários países. No ano passado, um urso saltou de um skate e atacou o seu tratador durante um espectáculo, também na Rússia.







