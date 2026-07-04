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União Europeia felicita Keiko Fujimori pela vitória nas presidenciais no Peru

Lusa 11:20
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Filha e herdeira política do antigo chefe de Estado peruano Alberto Fujimori derrotou o candidato da esquerda, Roberto Sánchez, por uma margem de 49.641 votos.

 A União Europeia (UE) felicitou sexta-feira a Presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori, pela vitória nas eleições presidenciais e manifestou o interesse em “cooperar com a nova administração” e em “aprofundar ainda mais o diálogo político”.

Keiko Fujimori eleita presidente do Peru
Keiko Fujimori eleita presidente do Peru AP

“Na sequência da proclamação oficial dos resultados das eleições presidenciais no Peru pelo Conselho Nacional de Eleições, a UE felicita Keiko Fujimori pela eleição como Presidente do Peru", refere um comunicado divulgado na sexta-feira à noite pela porta-voz do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE).

“[A UE] aguarda com expectativa a cooperação com a nova administração da Presidente eleita Fujimori para aprofundar ainda mais o diálogo político e a cooperação em matéria de investimento, comércio, segurança, assuntos multilaterais e desenvolvimento sustentável, nomeadamente através da Agenda de Investimento 'Global Gateway'", acrescentou a porta-voz.

Para Bruxelas, a UE e o Peru partilham valores como “a democracia, o Estado de direito, os direitos humanos e a defesa do multilateralismo e do direito internacional”.

A porta-voz reiterou ainda o apoio da UE “a todos os esforços destinados a promover um diálogo inclusivo e a reforçar o Estado de direito e as instituições democráticas”.

A convite das autoridades peruanas, a UE enviou uma missão de observação eleitoral para acompanhar o desenrolar das eleições gerais no Peru, considerando, no final, que o processo eleitoral foi credível e transparente.

Keiko Fujimori, filha e herdeira política do antigo chefe de Estado peruano Alberto Fujimori (1990-2000), foi oficialmente declarada Presidente eleita do Peru na sexta-feira, após a proclamação dos resultados da segunda volta das eleições presidenciais, em que derrotou o candidato da esquerda Roberto Sánchez por uma margem de 49.641 votos.

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