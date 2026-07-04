União Europeia felicita Keiko Fujimori pela vitória nas presidenciais no Peru

Filha e herdeira política do antigo chefe de Estado peruano Alberto Fujimori derrotou o candidato da esquerda, Roberto Sánchez, por uma margem de 49.641 votos.

A União Europeia (UE) felicitou sexta-feira a Presidente eleita do Peru, Keiko Fujimori, pela vitória nas eleições presidenciais e manifestou o interesse em “cooperar com a nova administração” e em “aprofundar ainda mais o diálogo político”.



Keiko Fujimori eleita presidente do Peru AP

“Na sequência da proclamação oficial dos resultados das eleições presidenciais no Peru pelo Conselho Nacional de Eleições, a UE felicita Keiko Fujimori pela eleição como Presidente do Peru", refere um comunicado divulgado na sexta-feira à noite pela porta-voz do Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE).

“[A UE] aguarda com expectativa a cooperação com a nova administração da Presidente eleita Fujimori para aprofundar ainda mais o diálogo político e a cooperação em matéria de investimento, comércio, segurança, assuntos multilaterais e desenvolvimento sustentável, nomeadamente através da Agenda de Investimento 'Global Gateway'", acrescentou a porta-voz.

Para Bruxelas, a UE e o Peru partilham valores como “a democracia, o Estado de direito, os direitos humanos e a defesa do multilateralismo e do direito internacional”.

A porta-voz reiterou ainda o apoio da UE “a todos os esforços destinados a promover um diálogo inclusivo e a reforçar o Estado de direito e as instituições democráticas”.

A convite das autoridades peruanas, a UE enviou uma missão de observação eleitoral para acompanhar o desenrolar das eleições gerais no Peru, considerando, no final, que o processo eleitoral foi credível e transparente.

Keiko Fujimori, filha e herdeira política do antigo chefe de Estado peruano Alberto Fujimori (1990-2000), foi oficialmente declarada Presidente eleita do Peru na sexta-feira, após a proclamação dos resultados da segunda volta das eleições presidenciais, em que derrotou o candidato da esquerda Roberto Sánchez por uma margem de 49.641 votos.