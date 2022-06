Turquia vai passar a ser "Türkiye"

A mudança de nome, anunciada pelo presidente turco no ano passado, vai ser solicitada a vários órgãos internacionais.

A Turquia vai passar a ser conhecida como Türkiye, devido a uma mudança que faz parte da campanha de rebranding (processo de alteração da denominação ou identidade) do país, anunciada pelo presidente Turco, Recep Erdogan, no final do ano passado.