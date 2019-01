O primeiro-ministro helénico ultrapassou esta quarta-feira a moção de confiança a que se tinha proposto, com 151 votos a favor e 149 contra. Mesmo à justa, já que os 151 votos atendem ao limiar proposto para se evitar convocar eleições antecipadas.

Em discordância quanto à questão da Macedónia, um dos partidos que compunha a coligação que apoia o Governo grego quebrou o elo com o Syriza, chefiado por Alexas Tsipras – o que levou o líder do Executivo helénico a convocar na segunda-feira, 14 de Janeiro, uma moção de confiança. Essa moção foi votada esta quarta-feira e Tspiras governará assim até às eleições legislativas de Outubro.

Com esta prova superada, está aberto caminho para o parlamento grego ratificar um acordo entre Tsipras e a Macedónia, firmado no ano passado, no sentido de pôr fim a uma longa disputa em relação à denominação daquela ex-república jugoslava.