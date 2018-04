Esta não é a primeira vez que a Casa Branca se manifesta em relação ao mais recente ataque químico na Síria, que fez 70 mortos em Douma. Após vários observadores acusarem as forças do governo sírio de perpetrarem o ataque químico, o presidente americano disse que a Rússia pagará "um preço elevado" por apoiar o regime do presidente Sírio Bashar Al Assar, a quem Trump chama "animal".



Rússia nega veemente o uso de armas químicas



Contudo, a Rússia negou este domingo que o regime sírio tenha usado armas químicas em ataques na cidade de Douma, último bastião rebelde nos arredores de Damasco, na Síria, após acusações dos Estados Unidos e denúncias de várias associações.



"Nós negamos veementemente essa informação", disse o general Yuri Yevtushenko, chefe do departamento russo que está em negociações sobre o conflito na Síria, citado por agências noticiosas russas.



O responsável acrescentou que, "assim que Douma for libertada", a Rússia enviará para o local "especialistas em armas nucleares, químicas e biológicas para recolherem dados que confirmem que as acusações [dos Estados Unidos] são falsas".



Douma é o último reduto insurgente em Ghouta Oriental, que fora o principal bastião dos rebeldes dos arredores de Damasco, onde as autoridades sírias iniciaram em Fevereiro uma ofensiva.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, prometeu tomar uma "decisão importante" dentro de 24 a 48 horas sobre o ataque químico na Síria."Estamos a estudar a situação e a falar com líderes militares, e tomaremos uma decisão importante nas próximas 24 a 48 horas", explicou à imprensa. Também o secretário de Estado da Defesa dos Estados Unidos, James Mattis, admitiu esta segunda-feira a possibilidade de acções militares contra a Síria, depois do alegado ataque químico em Douma, no sábado, atribuído ao regime do Presidente Bashar al-Assad."Não descarto nada neste momento", disse Mattis, salientando que é preciso perceber "por que motivo há armas químicas na Síria e foram utilizadas, quando a Rússia garantiu a retirada de todas". Antes de uma reunião com o emir qatari, Tamim Bin Hamad Al-Thani, no Pentágono, James Mattis referiu que os Estados Unidos vão estudar a situação "com os aliados, desde a NATO ao Qatar".