Trump ataca OMS e insinua que EUA poderão reduzir financiamento

O presidente norte-americano criticou esta terça-feira a forma como a Organização Mundial de Saúde (OMS) lidou e está a lidar com a pandemia da covid-19 e insinuou que os EUA poderão rever o financiamento à entidade.

Através da rede social Twitter, Donald Trump acusou a OMS de estar muito "centrada na China" e de ter feito recomendações erradas.

"A OMS falhou em toda a linha. Por alguma razão, financiada em grande medida pelos Estados Unidos, mas muito centrada na China. Vamos olhar para isso atentamente. Felizmente rejeitei o seu conselho de manter as nossas fronteiras abertas à China no início. Porque é que deram uma recomendação tão errada?", escreveu Trump.







