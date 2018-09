Três espanhóis presos: golpistas ou apenas guarda-costas?

O grupo, ligado à segurança privada, foi detido por tentativa de golpe de Estado, a segunda no espaço de um mês. Em Espanha, há quem acredite em “inventona” em vez de “intentona”, quando São Tomé está praticamente em pré-campanha para as legislativas de Outubro

A 29 de Julho, Orlando Pérez López, Marco Méndez e José Manuel Jiménez embarcaram em Espanha num voo da TAP com destino a São Tomé e Príncipe. Não levavam, naturalmente, armamento, mas usavam colete antibalas. No dia 3, segundo as autoridades são-tomenses, ou no dia 4, segundo as famílias – um deles estava no WhatsApp a falar com um amigo nesse momento – foram detidos num hotel na capital, São Tomé.



Foram acusados, segundo um comunicado do governo são-tomense de dia 7, de participar "numa operação terrorista para subverter a ordem constitucional". Seriam mercenários a soldo para organizar um golpe de Estado.

A televisão são-tomense exibiu posteriormente o material alegadamente apreendido aos três presos no momento da detenção, que incluía um impressionante e variado arsenal: metralhadoras AK-47, munições, óculos de visão nocturna, spray de gás-pimenta, "sonífero de envenenamento", uniformes camuflados, bússolas e catanas.





O plano do grupo, exposto num comunicado das autoridades, implicava "o sequestro do Presidente da República [Evaristo Carvalho] e do presidente da Assembleia Nacional e a eliminação física do primeiro-ministro [Patrice Trovoada]". Ou seja, o assassinato do chefe de Governo.





No entanto, a história é menos simples do que parace. Em Espanha, têm surgido acusações de que não foi golpe de Estado, mas uma encenação das autoridades, por razões políticas.



