O taxista que no sábado avançou sobre várias pessoas numa praça no centro de Moscovo, na Rússia, vai ficar preso dois meses enquanto aguarda julgamento. Segundo a Reuters, Chingiz Anarbek vai recorrer da decisão do tribunal.



O condutor do táxi disse ao tribunal ter confundido o acelerador pelo travão, na sequência de não ter dormido durante dois dias antes do acidente. "Não me lembro do que aconteceu. Parecia que o meu cérebro estava tão cansado de não ter sono suficiente que confundi os pedais do acelerador e do travão. Admito totalmente a minha culpa", disse o taxista de 28 anos.



"Peço desculpa por tudo o que fiz. Não dormia há dois dias. Tinha que ganhar dinheiro para a minha família", defendeu ainda Anarbek perante o tribunal.



No dia do incidente, a polícia de Moscovo indicava que, provavelmente, o condutor do táxi teria perdido o controlo do veículo. Segundo o The Sun, o condutor, com uma carta de condução da República do Quirguistão, alegou não ter atropelado ninguém de propósito.