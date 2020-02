O número de mortes por coronavírus aumentou este domingo para 811, superando as mortes por SARS em 2002-2003, com um total de casos a chegar a 37.198, segundo dados oficiais.



Além do território continental da China e das regiões chinesas de Macau e Hong Kong, há outros casos de infeção confirmados em mais de 20 países. A Organização Mundial de Saúde declarou em 30 de janeiro uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional, o que pressupõe a adoção de medidas de prevenção e coordenação à escala mundial.

Há quatro casos confirmados de coronavírus no Reino Unido, com o último a ter sido confirmado este domingo por Chris Witty, responsável pela autoridade de saúde britânica."Estamos agora a tomar medidas de controlo de infeção muito fortes para prevenir uma possível passagem do vírus", apontou Witty em declarações aos jornalistas.O paciente foi transferido para um hospital público no norte de Londres, onde ficará em isolamento. Por iniciativa própria, e em vez de ir às urgências quando começou a ter sintomas, o paciente isolou-se na própria casa.No mesmo dia, foi registado outro caso em Espanha, sendo este um homem britânico que esteve em contacto com um infetado que viajou de França.(com Lusa)