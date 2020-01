Os corpos de sete pessoas - uma mulher grávida, os seus cinco filhos e uma adolescente - foram encontrados numaA cerca de dois quilómetros do edifício onde ocorreram os alegados rituais - uma "igreja improvisada" onde foram encontrados machados, facas e uma cabra que tinha sido sacrificada - as autoridades encontraram uma vala comum com sete cadáveres: uma mulher grávida, os seus cinco filhos de entre um e 11 anos, e uma adolescente de 17 anos."Procuraram esta família para o ritual e massacraram-nos. Mataram praticamente a família toda", disse Rafael Baloyes. Um dos suspeitos do crime é o avô das crianças que foram assassinadas.A seita só terá começado a operar naquela área nos últimos três meses. No sábado, um dos membros terá dito ter tido uma visão. "Um deles disse que Deus lhe tinha dado uma mensagem. A mensagem aparentemente dizia para fazer com que todos se arrependessem dos seus pecados ou morreriam", esclareceu o procurador.