O ator britânico Sacha Baron Cohen realizou esta quinta-feira um discurso num evento da Liga Antidifamação (ADL) em Nova Iorque, no qual acusou as gigantes tecnológicas e redes sociais como Facebook, Twitter, YouTube e Google, e quem as lidera, de serem "a maior máquina de propaganda da história".



"Os algoritmos destas plataformas dependem em amplificar deliberadamente os tipos de conteúdo em que os utilizadores estão a interagir: histórias que apelam aos mais básicos dos instintos e provocam indignação e medo", afirmou, indicando que teorias da conspiração que antes estavam confinadas a pequenos grupos da sociedade, "estão a tornar-se dominantes, muito por culpa das empresas que estão por trás das redes sociais".



E ofereceu um exemplo que liga as redes sociais de hoje à propaganda que Hitler utilizou para o Holocausto e para a sua "solução final". "Se o Facebook existisse nos anos 1930, teria permitido a Hitler publicar anúncios de 30 segundos sobre a sua 'solução' para o 'problema judaico'", afirmou Cohen, pedindo à empresa de Mark Zuckerberg que verifique anúncios políticos antes de os publicar.