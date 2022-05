Relatos da fuga de Mariupol: "Quando o bunker começou a tremer, fiquei histérica"

Mariupol tem sido uma das cidades mais atacadas desde o início da invasão russa. Natalia Usmanova foi uma das civis que estava abrigada na fábrica Azovstal a conseguir sair de autocarro. Já as irmãs Vera e Nicole fugiram de Mariupol a pé.

Com o apoio da ONU e da Cruz Vermelha, a Ucrânia conseguiu autorização para evacuar civis que estavam presos na siderúrgica Azovstal. No domingo, dia 1 de maio, o presidente ucraniano avançou que cerca de 100 pessoas foram retiradas do complexo industrial e deveriam chegar na manhã de segunda-feira, 2, a Zaporíjia, onde está prevista uma visita de Zelensky.