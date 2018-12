O Serviço Nacional de Saúde (NHS) do Reino Unido vai disponibilizar viagens grátis para casa a funcionários através da empresa Uber durante a época de Natal. Com o registo através do seu correio electrónico oficial, enfermeiros e assistentes vão ter acesso a dois códigos com 10 libras de desconto – cerca de 11 euros.

A medida destina-se a ajudar o pessoal do sector de saúde a chegar mais rápido a casa e a passar menos tempo a viajar e mais com os seus familiares. A campanha vai disponibilizar as boleias entre 24 e 26 de Dezembro.

De acordo com o jornal britânico The Mirror, mais de 350 mil funcionários de saúde trabalham durante a época de Natal no Reino Unido. Entre eles contabilizam-se 97 mil enfermeiros, 53 mil assistentes, 176 mil prestadores de cuidados, 12 mil condutores de ambulância e 12 mil parteiras.