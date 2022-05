Refugiados. Campos de “filtragem” e de medo

Zaporizhia, maio de 2022: Alisa tem 4 anos e chegou num dos autocarros de evacuação de Mariupol. Vinha sozinha. A mãe, uma médica do exército, Viktoria Obidina, foi também retirada de Azovstal, mas não chegou com ela. O caso de Alisa tem mobilizado as redes sociais na Ucrânia. A mãe, em paradeiro desconhecido, é dada como estando provavelmente num “campo de filtragem”. O caso está longe de ser o primeiro. Desde março que foram surgindo primeiro apenas rumores, alguns, poucos vídeos e finalmente inúmeros testemunhos de quem passou por esses campos.