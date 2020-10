Devido ao aumento de casos de Covid-19 em Itália, entraram em vigor na segunda-feira novas medidas de restrição no país para combater a pandemia. Entre as medidas está o encerramento às 18h00 de restaurantes, bares e outros estabelecimentos de restauração - pelo menos até ao dia 24 de novembro. As restrições trouxeram protestos a várias cidades italianas, que foram palco de cenas de violência durante a noite passada.Em Milão, grupos de manifestantes atiraram pedras contra os agentes da polícia que se encontravam nas ruas e, de acordo com a agência Efe, pelo menos 28 pessoas foram detidas. Também em Turim o cenário foi de violência, com protestantes a enfrentar as autoridades e a destruir montras de estabelecimentos.As autoridades responderam com gás lacrimogéneo de forma a tentar controlar os protestos.Também na segunda-feira o governo italiano aconselhou os cidadãos a não viajarem para fora do país, "exceto por motivos estritamente necessários". "Perante o aumento de casos em alguns países europeus, não podem ser excluídas futuras restrições adicionais, que podem complicar qualquer reentrada em Itália", anunciou o Governo em comunicado.As autoridades italianas prolongaram o estado de emergência até 31 de janeiro de 2021, endurecendo várias medidas de combate à pandemia, algumas das quais estão a ser contestadas politicamente.Na segunda-feira, a Itália registou 17.012 contaminações com o novo coronavírus, elevando o total de infeções para 542.789.A pressão sobre os hospitais continua a aumentar, com mais 1.607 casos de internamento nas últimas 24 horas, aumentando o número de hospitalizados para 14.281, incluindo 1.284 em cuidados intensivos.Com Lusa.