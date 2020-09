Protegia as tribos da Amazónia. Morreu atingido por uma flecha indígena

Um dos maiores peritos em tribos isoladas da Amazónia morreu depois de ter sido atingido por uma flecha no peito, enquanto se aproximava de um grupo que pretendia proteger. O relato é de amigos e de uma testemunha da polícia.Rieli Franciscato tinha 56 anos. Segundo a agência Reuters, dedicou a sua carreira à Funai, a Fundação Nacional do Índio brasileira, no sentido de criar reservas que protegessem as tribos que não tivessem sido contactadas pelo exterior.Esta quarta-feira, dia 9, aproximou-se de um grupo de indígenas brasileiros e foi atingido por uma flecha de 1,5 metros acima do coração perto da reserva Uru Eu Wau Wau, no estado brasileiro da Rondónia, junto à fronteira entre o Brasil e a Bolívia."Ele gritou, retirou a flecha do peito, correu 50 metros e desmaiou, sem vida", contou um agente da polícia que acompanhou a expedição que Franciscato integrava.A ONG Kanindé, que Franciscato ajudou a fundar na década de 1980, explicou que o grupo dos indígenas não tem capacidade de distinguir entre um amigo e um inimigo vindos do exterior.A morte de Franciscato acontece quando os povos indígenas do Brasil se encontram sob crescentes ameaças face às invasões de grileiros (pessoas que se tentam apropriar de territórios com documentos falsos), madeireiros e mineiros, favorecidos pelas políticas adotadas por Jair Bolsonaro. O presidente brasileiro quer desenvolver a Amazónia e reduzir o tamanho das reservas indígenas."Rieli era um homem calmo, metódico, bem-falante que conhecia bem os perigos, mas encontrava-se sozinho e pediu à polícia que o acompanhasse", afirmou Sydney Possuelo, antigo presidente da Funai. Possuelo acredita que a presença da polícia pode ter originado o ataque dos indígenas.