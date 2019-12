Primeiro-ministro australiano lamenta ter tirado férias durante incêndios

Novo recorde de calor na Austrália com média nacional de 41,9 graus A Austrália bateu esta quinta-feira pela segunda vez o recorde do dia mais quente com uma temperatura máxima média nacional de 41,9 graus Celsius, informou o departamento meteorológico. Na quarta-feira já tinha sido batido um recorde com 40,9 graus.

Scott Morrison pediu desculpa aos australianos por ter tirado férias enquanto o país era devastado por uma das maiores vagas de calor, seguida de incêndios florestais, da história do país.O primeiro-ministro australiano decidiu antecipar as férias com a família, uma vez que durante o mês de janeiro irá ter visitas de estado ao Japão e à Índia. Foi para o Havai, ainda que durante a passada semana o seu gabinete tivesse desmentido os jornalistas que avançavam a notícia."Lamento qualquer ofensa que tenha causado aos australianos que foram afetados pelos incêndios ao ter tirado férias com a minha família nesta altura", apontou Morrison esta sexta-feira, avisando que encurtou o período de férias para estar de regresso ao país ese sábado. O seu regresso estava previsto para segunda-feira."Fui recebendo atualizações regulares sobre os incêndios, bem como o estado da busca e tratamentos das vítimas da tragédia de White Island", apontou ainda o governante.Nesta sexta-feira há 70 focos ativos de incêndio em todo o país, após se ter registado o segundo dia mais quente de sempre do país. Os termómetros registaram 41ºC, enquanto no dia anterior tinham marcado 41,9ºC. Já morreram oito pessoas, 700 casas foram destruídas e 1,2 milhões de hectares de floresta arderam.