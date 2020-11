Primeira mulher negra a representar o estado do Mississippi eleita Miss EUA

View this post on Instagram #MissUSA 2020 is...MISSISSIPPI A post shared by Miss USA (@missusa) on Nov 9, 2020 at 7:07pm PST

A primeira mulher negra a ser representante do estado do Mississippi foi eleita Miss EUA, na segunda-feira à noite. Asya Branch é aluna na Universidade de Mississippi e vai agora representar os EUA no concurso de Miss Universo. O concurso de beleza norte-americano tinha sido adiado vários meses devido à pandemia de coronavírus.A nova Miss EUA entra para história dos concursos de beleza norte-americanos, no ano em que na versão teen foi eleita a representante do Havai, o que aconteceu apenas pela segunda vez.No concurso para Miss Mississippi, Asya Branch contou que o pai esteve preso por 10 anos. Uma experiência que a fez defender a reforma judicial e em 2018 esteve num encontro com o presidente Donald Trump onde foram discutidas medidas para ajudar a reintegrar ex-reclusos na sociedade.No concurso nacional, que foi para o ar na segunda-feira à noite, a miss respondeu a questões como unir o país - a resposta foi restaurar a confiança em instituições como os media e o governo - ou as leis das armas - Asya diz que a sua família tem armas, mas que as pessoas deviam aprender a usá-las em segurança antes de terem uma licença.