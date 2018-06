A porta-voz da Casa Branca Sarah Huckabee Sanders foi expulsa de um restaurante no estado norte-americano da Virgínia por trabalhar para Donald Trump. Sanders relatou o episódio através do Twitter.

"Na noite passada a dona do Red Hen em Lexington, Virgínia, disse-me para sair do restaurante porque trabalho para @POTUS [presidente dos Estados Unidos da América] e eu educadamente saí", começou por escrever a porta-voz, no sábado. "As suas acções dizem muito mais sobre ela que sobre mim. Faço sempre o melhor que posso para tratar as pessoas, inclusive aquelas de quem discordo, com respeito e continuarei a fazê-lo", concluiu Sarah Sanders.





Last night I was told by the owner of Red Hen in Lexington, VA to leave because I work for @POTUS and I politely left. Her actions say far more about her than about me. I always do my best to treat people, including those I disagree with, respectfully and will continue to do so — Sarah Sanders (@PressSec) 23 de junho de 2018







A forma como a secretária de Imprensa da Casa Branca foi tratada desencadeou uma onda de reacções nas redes sociais. Uma destas reacções foi do pai da porta-voz, o antigo governador do Arkansas e candidato presidencial republicano Mike Huckabee.



"Preconceito. Na ementa do Restaurante Red Hen, em Lexington, Virgínia. Ou então, podem pedir 'uma dose de ódio'. E a entrada é 'porções pequenas para mentes tacanhas'", escreveu no Twitter.



Já no início desta semana, a secretária da Administração Interna de Donald Trump, Kirstjen Nielsen, acabou por abandonar um jantar de trabalho num restaurante mexicano em Washington depois de manifestantes repetirem "Vergonha!" até que se fosse embora.