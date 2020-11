Polícia francesa filmada a espancar produtor de música negro

Uma investigação foi aberta e quatro agentes da polícia francesa suspensos após terem sido filmados a espancar um produtor de música negro. O caso está a gerar revolta no país e o presidente francês já exigiu uma "punição firme" para os polícias.A vítima, Michel Zecler, estava a regressar ao seu estúdio de música em Paris no passado sábado quando a polícia viu que não estava a utilizar máscara. Nesse momento, três polícias, dois fardados e um sem uniforme, terão saído do carro e empurrado o homem através porta da frente do estúdio."Antes de ouvir uma palavra senti uma mão a puxar-me ou a empurrar-me, não conseguia perceber. Não sabia o que estava a acontecer. Comecei a gritar por ajuda", disse o produtor ao site de notícias Loopsider.O vídeo mostra os polícias a esmurrar e a pontapear o homem, acertando-lhe na cabeça e no corpo com um cassetete. Michel garante que além das agressões foi alvo de insultos racistas por parte dos agentes. "Ouvi 'negro sujo'. Ouvi-o várias vezes", disse.

Depois de gritar por ajuda, Michel e aqueles que o socorreram conseguiram puxar os polícias para fora da propriedade. Nesse momento, os agentes partiram um vidro e atiraram gás lacrimogéneo para dentro da propriedade. Depois de pedirem reforços, obrigaram Michel e os restantes presentes a sair para o exterior.

No exterior, a polícia continuou a espancar o produtor até que alguém gritou que estava uma pessoa a filmar o incidente através de uma das janelas. Terá sido só nesse momento que os polícias pararam as agressões.



Michel foi levado para a esquadra e acusado de insultar a polícia. Foi também acusado de tentar agarrar uma das armas dos agentes, que não sabiam que uma câmara dentro do estúdio tinha gravado o momento. O produtor de 41 anos ficou detido durante 48 horas e libertado sem qualquer acusação.

Os agentes estão a ser investigados por agressão e falsas declarações, por terem alegado que Michel os tinha atacado.

Na quinta-feira, o ministro do Interior francês Gérald Darmanin escreveu no Twitter que uma investigação estava em curso e que tinha ordenado o chefe da polícia a suspender os agentes em questão.



A presidente da Câmara de Paris, Anne Hidalgo, disse estar "profundamente chocada com este ato intolerante".



Esta sexta-feira, segundo os meios de comunicação locais, Emmanuel Macron reuniu-se com Darmanin e exigiu uma "punição firme" para os polícias acusados de violência. O Presidente francês disse ainda estar "chocado" com o vídeo das agressões.