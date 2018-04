A polícia alemã tem pistas que indicam que o condutor da carrinha que atropelou uma multidão em Münster vinha acompanha.





À Associated Press, a polícia alemã disse que está a apurar se houve mais responsáveis pelo incidente que vitimou pelo menos quatro pessoas, ferindo outras 30. Recorde-se que o condutor da carrinha suicidou-se e que a

polícia está a tratar este incidente como um "acto deliberado".

<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: German police: We're checking reports that other perpetrators may have fled from crashed van in Muenster.</p>— The Associated Press (@AP) <a href="https://twitter.com/AP/status/982661399812952065?ref_src=twsrc%5Etfw">7 de abril de 2018</a></blockquote>

<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Segundo vários jornais alemães, e também a agência noticiosa DPA, um carro irrompeu pela multidão no centro da cidade, numa área próxima de um bar, o Kiepenkerl, um bar muito conhecido, onde decorre uma operação policial em larga escala.

O Governo alemão expressou a sua solidariedade para com as vítimas, face às "terríveis notícias em Münster", escreveu, no Twitter, a vice-porta-voz do executivo, Ulrike Demmer.