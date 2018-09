Em Bombaim, na Índia, cerca de 30 pessoas tiveram de ser assistidas após a tripulação se ter esquecido de pressurizar a cabine, o que se traduziu em dores nos ouvidos e sangramento nasal.

O voo da Jet Airways, com destino a Jaipur e 166 passageiros e cinco tripulantes a bordo, foi obrigado a regressar ao aeroporto de Bombaim – onde foi prestada ajuda médica a 30 passageiros.

"Foram prestados os primeiros socorros aos poucos passageiros que se queixaram de dor de ouvidos e sangramento no nariz", refere a companhia aérea em comunicado, citado pelo The Guardian. "A tripulação do cockpit do voo foi suspensa da escala programada, aguardando investigação".

Através das redes sociais, alguns passageiros partilharam imagens que mostram as máscaras de ar penduradas no tecto, alegando não ter recebido nenhuma explicação da tripulação.





Panic situation due to technical fault in @jetairways 9W 0697 going from Mumbai to Jaipur. Flt return back to Mumbai after 45 mts. All passengers are safe including me. pic.twitter.com/lnOaFbcaps