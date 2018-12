Vídeo mostra o homem a disparar sobre uma raposa e a atirá-la ao ar depois de ferida, pisando a sua cabeça e agredindo-a ainda com pontapés e a sua espingarda. Alertamos que as imagens poderão ferir a sensibilidade do leitor.

O Partido Animalista Contra el Maltrato Animal (Pacma) de Espanha publicou esta quinta-feira, nas suas redes sociais, o vídeo que mostra um caçador a agredir violentamente até à morte uma raposa que acaba de caçar.

"Este tipo de pessoas são as que ‘velam’ pela natureza e ‘garantem’ um equilíbrio do ecossistema? Basta de violência nas nossas montanhas", escreveu o Pacma. O partido garante ainda ser "o único que luta contra a caça" em Espanha.

No vídeo, é possível ver um homem a disparar sobre uma raposa e a atirá-la ao ar depois de ferida, pisando a sua cabeça e agredindo-a ainda com pontapés e a sua espingarda. A raposa viria a morrer no local. Alertamos que as imagens poderão ferir a sensibilidade do leitor.

O partido minoritário solicitou, entretanto, à Guarda Civil espanhola a investigação do episódio e pediu ainda a colaboração de cidadãos para identificar o protagonista do vídeo. "Se alguém conseguir identificar a pessoa que aparece neste vídeo, contacte a @guardiacivil", escreveu no Twitter.