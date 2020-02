Padre escreve carta polémica: “Pedofilia não mata ninguém, ao contrário do aborto”

Richard Bucci, de 72 anos, está envolvido numa polémica após sugerir que abortar é pior do que abusar sexualmente de uma criança, de acordo com o The Guardian.



Através de uma carta, o padre avança que, de acordo com os ensinamentos da Igreja católica, as pessoas que pensem dessa forma não podem comungar.

A mesma missiva avançada que também não é permitido que as mesmas pessoas sejam padrinhos/madrinhas, testemunhas de casamento ou que tenham um papel ativo na Igreja.

