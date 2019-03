“Os soldados são as pessoas menos interessantes das guerras”

As comunicações por rádio fizeram da II Guerra Mundial um tempo de luta de bastidores. E aí os heróis foram os discretos matemáticos que decifravam mensagens, como pode ler bestseller A Guerra Secreta, distribuído com a SÁBADO.

A confissão está na introdução de A Guerra Secreta: "A recolha de informações é por natureza um desperdício." Mas, sublinha o autor Max Hastings, quem souber ler esses dados tem aí uma arma poderosa contra o inimigo. É por isso que o historiador britânico – que foi repórter de guerra no Vietname – atribui aos génios da encriptação o papel de heróis da II Guerra Mundial.



Nasceu quatro meses depois do fim da Segunda Guerra Mundial e sempre ouviu o seu pai e outros familiares dizerem que tinha sido "um período glorioso".

Mas os homens da minha família foram uns afortunados, tiveram muitas aventuras e sobreviveram. E eu ouvia as suas histórias. Quando cresci, comecei a entender que a guerra é uma aventura terrível para quase todos os que nela participam.



A Guerra Secreta descreve-nos a aventura e os problemas.

Quando comecei a escrever sobre guerras, costumava pensar que os soldados eram as pessoas mais importantes. Mas são, de muitos modos, as menos interessantes. Um grande número de pessoas em inúmeras guerras nunca dispararam um tiro e, no entanto, desempenharam um papel muito importante. Nos tempos antigos, a única forma que os comandantes tinham de descobrir o que os inimigos estavam a fazer era enviarem espiões ou patrulhas. Ou, com os telescópios, contarem as armas e navios do inimigo. [Na Segunda Guerra], os exércitos e os governos comunicavam por rádio. Ao intercetarem essas mensagens, há uma nova e fantástica avenida de informação. Isto mudou completamente a natureza dos serviços secretos. Já não se dependia do espião que pode ou não contar a verdade; é-se capaz de ler – se tiver a capacidade de quebrar o código – o que os comandantes inimigos estão a dizer uns aos outros.



Os especialistas em desencriptação foram os verdadeiros heróis na Segunda Guerra Mundial, mais do que os espiões?

É absolutamente verdade. São as pessoas que perceberam o que estas coisas queriam dizer. Os bons foram incríveis.



