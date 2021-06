O trabalho infantil está a aumentar: 160 milhões de crianças são exploradas em todo o mundo

As medidas para acabar com o trabalho infantil estagnaram pela primeira vez em 20 anos e as consequências traduzem-se em números: 160 milhões de crianças são exploradas em todo o mundo. Segundo o relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da UNICEF, nos últimos quatro anos, contaram-se mais 8,4 milhões de crianças em risco de exploração.