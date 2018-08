O exército afegão de Assad

Capa edição 747

Abdol Amin era um agricultor de 17 anos quando decidiu deixar Bamian, a mais pobre província afegã, onde dois terços da população ganha 25 dólares por mês. A irmã e o cunhado viviam na cidade iraniana de Isfahan e talvez lá pudesse ganhar mais dinheiro, pensou.De facto, durante o primeiro ano, em 2015, conseguiu um contrato de 200 dólares mensais (cerca de 184 euros à época) como pedreiro. Quando juntou dinheiro suficiente, foi com outros refugiados afegãos em peregrinação a Karbala, no Iraque. Ao regressar ao Irão, procurou um novo emprego durante três meses. Nada. E o medo de ser deportado aumentava até que, durante o Inverno de 2016, as autoridades iranianas lhe fizeram uma proposta: se quisesse pertencer à Divisão Fatemiyoun (criada em 2011, logo a seguir ao início do conflito sírio) receberia o estatuto de residente durante 10 anos se aceitasse lutar "para proteger" o templo sagrado de Sayyidah Zainab, a neta do profeta Maomé.Segundo a história que lhe contaram, e que relatou ao New York Times (NYT), o grupo jihadista Nusra (criado em 2012) tinha ameaçado construir uma loja no lugar da mesquita. O Presidente sírio, Bashar Al-Assad, respondera militarmente para defender aquele e outros locais sagrados. Abdol Amin inscreveu-se, pensava ele, numa missão religiosa – e pela qual quadruplicaria o salário mensal para 800 dólares (mais de 750 euros à data). Durante um mês, ele e outros recrutas receberam formação em armamento e movimentos tácticos. Alguns, descreveu o jornal norte -americano, foram treinados para ser snipers, outros para os tanques de guerra. E aprenderam o papel: ser a primeira linha no combate, que envolvia também uma outra força aliada do Irão, os libaneses do Hezbollah.