Vêm aí novos emojis que refletem o caos que se vive em 2020 provocado pela pandemia. São 217 as novas imagens que foram aprovadas pelo Consórcio Unicode, organização voluntária responsável pela seleção e inclusão destes pictogramas no universo dos emojis.Entre as novidades – que serão lançadas ao longo de 2021 – destacam-se o coração em chamas, o coração magoado com curativos, a mulher com barba, a pessoa de género neutro com barba. Também há uma cara que solta um suspiro, um sinal de exaustão que expressa o cansaço que enfrentamos atualmente, e a cara escondida nas nuvens, que pode representar nebulosidade, confusão, ou uma sensação de calma felicidade, segundo os criadores. Já o rosto com olhos espirais indica desorientação. Este ano, o coronavírus provocou um atraso no lançamento das "figurinhas" e, por isso, os utilizadores terão que se contentar com um número bem menor do que o de costume.Além dos novos ícones, o pacote 13.1 terá 200 combinações de tons de pele para os emojis de casal com coração e casal a beijar-se. Será possível, por exemplo, utilizar o emoji de uma pessoa branca a beijar uma negra, entre muitas outras possibilidades, podendo misturar as cinco tonalidades de pele existentes nas figuras. O pacote Emojis 14, com previsão de lançamento nos telemóveis em 2022, está em desenvolvimento e poderá ter novas figuras, como o abutre, as bolhas, o corvo, a panela e a mão com indicador e polegar cruzados. Apesar das previsões, a lista oficial ainda não foi lançada e outras figuras poderão ser anunciadas no novo pacote. O pacote Emojis 15 deverá chegar em 2023.